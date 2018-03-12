Российская двоеборка взяла главный трофей сезона на «Аисте» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Прыжковая часть принесла Стефании второй результат, поэтому гонку она начала второй. Как позже призналась сама спортсменка, она была недовольна своим выступлением на трамплине, поэтому ей пришлось выложиться на максимум в дистанции 5 км на лыжном стадионе.



Стартовав на 4 секунды позже главной конкурентки, японки Аяне Миязаки, Стефания долгое время преследовала соперницу. На последнем круге россиянка, сделав рывок, оторвалась от японки и пришла к финишу первой.



Третьей в этом сражении стала немка Дженни Новак, которая, кстати, стартовала с 16-секундным отрывом от японки Миязаки.



По итогам всех этапов Континентального кубка по лыжному двоеборью Стефания с тремя победами и одним «серебром» завоевала главный трофей сезона. Второй стала Аяне Миязаки и третьей – Дженни Новак из Германии.