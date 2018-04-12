-4
Свердловская область
Нижний Тагил
-4
день: +2
вечер: +5
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 64.06 + 1.69
EUR 79.28 + 2.43
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Спортивный стадион появится между школами №8 и №55 в Нижнем Тагиле

12 апреля 2018, 12:05Добавить новость
Нижний Тагил,спорт,строительство,футбол,стадион,школа №8,школа №55,школа №65,УВЗ,стадион УВЗ,стадион Спутник,Носов
Новый спортивный стадион появится между школами №8 и №55 в Нижнем Тагиле. Также мэрия планирует провести восстановительные работы на стадионе «Спутник».

Выбран подрядчик для строительства нового футбольного стадиона между школами №8 и №55 на Вагонке. Также в 2018 году будет завершено строительство многофункционального корта с покрытием возле школы №65.

13 марта на встрече Сергея Носова с общественниками обсуждался вопрос развития футбола в Нижнем Тагиле, а также состояния, в котором находится стадион «Спутник». После этого Сергей Носов отправил обращения к губернатору региона и гендиректору УВЗ.

16 апреля пройдет совещание с заместителем губернатора Свердловской области, на котором обсудят вопрос о восстановлении стадиона на условиях софинансирования, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Новые футбольные поля появятся в ближайшие годы в каждом районе Нижнего Тагила
13 марта, 22:35
5 1
Новый стадион появится на месте «Высокогорца» на Вые в Нижнем Тагиле
4 апреля, 08:30
7 0
Концепция нового легкоатлетического манежа представлена в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
14 марта, 16:00
1 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 62
Сейчас на сайте 3257 гостей и 82 пользователя
Подписаться на новости