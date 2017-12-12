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Новости Нижнего Тагила

Российские спортсмены согласились выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018

12 декабря 2017, 22:05Добавить новость
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Спортсменам, желающим выступить на Олимпиаде в Корее, будет оказана поддержка. Такое решение принял Олимпийский комитет России.

11 декабря Олимпийский комитет России провёл рабочее совещание, на котором обсудили решение МОК о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2018.

По итогам совещания было принято решение поддержать тех спортсменов России, которые захотят принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом. При этом комитет сделает всё возможное, чтобы допустить, как можно большее число российских спортсменов, сообщают «Известия».

ОКР собирается также обратиться к главе МОК Томасу Баху с просьбой пересмотреть решение об отстранении России от участия в Олимпиаде 2018 года.

 

 

 
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