Российские спортсмены согласились выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018

11 декабря Олимпийский комитет России провёл рабочее совещание, на котором обсудили решение МОК о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2018.



По итогам совещания было принято решение поддержать тех спортсменов России, которые захотят принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом. При этом комитет сделает всё возможное, чтобы допустить, как можно большее число российских спортсменов, сообщают «Известия».



ОКР собирается также обратиться к главе МОК Томасу Баху с просьбой пересмотреть решение об отстранении России от участия в Олимпиаде 2018 года.