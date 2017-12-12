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Новости Нижнего Тагила

Сын собственника ЕВРАЗ НТМК Романа Абрамовича может стать владельцем ЦСКА

12 декабря 2017, 09:00Добавить новость
Нижний Тагил,НТМК,Свердловская область,футбол,Абрамович,ЦСКА,покупка
В России не первый месяц обсуждают судьбу футбольного клуба ЦСКА, на который претендуют разные крупные компании страны. Среди потенциальных покупателей называют Аркадия Абрамовича.

Сообщается, что имя молодого олигарха напрямую не называется. Источники говорят о неком «сыне британского олигарха российского происхождения». Однако профессор-экономист Никита Кричевский написал об этой версии в соцсетях. Он отметил, что информация «прилетела из VIP-ложи стадиона». Отметим, что Роман Абрамович – отец потенциального владельца клуба – является собственником ЕВРАЗ НТМК.

По мнению экспертов, сделка будет совершена до конца 2017 года. Это зависит также от успешности выступления ЦСКА в течение двух игр – с «Манчестер Юнайтед» и «Спартаком».

В ЦСКА любую информацию о продаже клуба хранят в тайне, пишет «Советский спорт».

Добавим, Аркадию Абрамовичу 24 года. Будучи студентом он уже являлся владельцем инвестиционной компании ARA Capital Ltd. C детства молодой человек интересуется футболом. Он даже едва не сдал владельцем «Копенгаген».

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