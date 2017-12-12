Сын собственника ЕВРАЗ НТМК Романа Абрамовича может стать владельцем ЦСКА

Сообщается, что имя молодого олигарха напрямую не называется. Источники говорят о неком «сыне британского олигарха российского происхождения». Однако профессор-экономист Никита Кричевский написал об этой версии в соцсетях. Он отметил, что информация «прилетела из VIP-ложи стадиона». Отметим, что Роман Абрамович – отец потенциального владельца клуба – является собственником ЕВРАЗ НТМК.



По мнению экспертов, сделка будет совершена до конца 2017 года. Это зависит также от успешности выступления ЦСКА в течение двух игр – с «Манчестер Юнайтед» и «Спартаком».



В ЦСКА любую информацию о продаже клуба хранят в тайне, пишет «Советский спорт».



Добавим, Аркадию Абрамовичу 24 года. Будучи студентом он уже являлся владельцем инвестиционной компании ARA Capital Ltd. C детства молодой человек интересуется футболом. Он даже едва не сдал владельцем «Копенгаген».