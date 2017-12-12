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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанка Михалина Лысова завоевала два «золота» на Кубке мира

12 декабря 2017, 14:30Добавить новость
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В городе Кенмор в Канаде проходит этап Кубка мира, где принимают участие лыжники и биатлонисты с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата. Тагильчанка Михалина Лысова за 2 соревновательных дня смогла завоевать 2 золотых медали.

Соревнования паралимпийцев стартовали в Канаде 8 декабря. С 9 по 12 декабря состоялся этап по лыжным гонкам, а с 14 по 17 декабря ожидаются соревнования по биатлону.

Как отмечает пресс-служба тагильской администрации, за 2 дня Кубка мира спортсмены из России успели получить 8 золотых, 10 серебряных и 4 бронзовых медали.

Тагильчанка Михалина Лысова в числе других паралимпийцев защищает честь российской сборной. Лучший результат она продемонстрировала в соревнованиях лыжников, имеющих проблемы со зрением, когда прошла дистанцию в 1,2 км за 3 мин. 27 сек. Во второй соревновательный день Кубка девушка прошла дистанцию в 7,5 км за 19 мин. 57 секунд и завоевала второе золото.

В оба соревновательных дня тагильчанка оставила позади лыжницу из Тюменской области, которая увезла с собой две серебряных медали, и гражданку Австрии, завоевавшую две «бронзы».

 
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