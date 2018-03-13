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Новости Нижнего Тагила

Команда Нижнетагильского драмтеатра победила в Театралиаде (ФОТО)

13 марта 2018, 13:45Добавить новость
Нижний Тагил,Носов,Театралиада,драматический театр,театр,спорт,состязания,Коляда-театр,Свердловского академический театр драмы
12 марта в Нижнем Тагиле в 7-ой раз прошел праздник Театралиада.

На праздник спорта приехали актеры из 13 театров Свердловской области.

На открытии праздника глава города Сергей Носов поприветствовал участников состязаний:  
  

Я очень рад, что Нижнетагильский драматический театр несколько лет подряд становится инициатором такого замечательного события, и в наш город приезжает так много талантливых и спортивных людей. Через два года ждем вас уже в новом спортивном манеже


Участники Театралиады соревновались в быстроте, ловкости, силе мышц и интеллекта. По сумме заработанных баллов победила команда Нижнетагильского драматического театра. На втором месте «Коляда-театр», третье место у Свердловского государственного академического театра драмы.

Нижний Тагил,Носов,Театралиада,драматический театр,театр,спорт,состязания,Коляда-театр,Свердловского академический театр драмыНижний Тагил,Носов,Театралиада,драматический театр,театр,спорт,состязания,Коляда-театр,Свердловского академический театр драмы
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