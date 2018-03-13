Команда Нижнетагильского драмтеатра победила в Театралиаде (ФОТО)

На праздник спорта приехали актеры из 13 театров Свердловской области.



На открытии праздника глава города Сергей Носов поприветствовал участников состязаний:



Я очень рад, что Нижнетагильский драматический театр несколько лет подряд становится инициатором такого замечательного события, и в наш город приезжает так много талантливых и спортивных людей. Через два года ждем вас уже в новом спортивном манеже