Команда Нижнетагильского драмтеатра победила в Театралиаде (ФОТО)

12 марта в Нижнем Тагиле в 7-ой раз прошел праздник Театралиада.
На праздник спорта приехали актеры из 13 театров Свердловской области.
На открытии праздника глава города Сергей Носов поприветствовал участников состязаний:
Я очень рад, что Нижнетагильский драматический театр несколько лет подряд становится инициатором такого замечательного события, и в наш город приезжает так много талантливых и спортивных людей. Через два года ждем вас уже в новом спортивном манеже
Участники Театралиады соревновались в быстроте, ловкости, силе мышц и интеллекта. По сумме заработанных баллов победила команда Нижнетагильского драматического театра. На втором месте «Коляда-театр», третье место у Свердловского государственного академического театра драмы.