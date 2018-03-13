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Новости Нижнего Тагила

Новые футбольные поля появятся в ближайшие годы в каждом районе Нижнего Тагила

13 марта 2018, 22:35Добавить новость
город,Нижний Тагил,Свердловская область,спорт,строительство,футбол,стадион,Высокогорец,Спутник
Вопросы, касающиеся строительства, ремонта и реконструкции футбольных полей, а также эффективного использования имеющихся спортивных площадок для занятия футболом, поднимались на встрече главы Нижнего Тагила с представителями Нижнетагильской федерации футбола и общественных организаций.

В течение марта 2018 года будет решён вопрос о реконструкции стадиона «Спутник». Проблема заключается в том, что стадион принадлежит УВЗ, а земля под ним Министерству обороны РФ. По информации пресс-службы Администрации Нижнего Тагила, работа начнётся только при совместном участии завода и властей регионального и городского уровня.

 

В планах руководства города построить в каждом районе футбольное поле. Опыт создания современных спортивных площадок будет перенят из строительства стадионов для школ №64, №33 и №50.

Стало известно о начале работ по реконструкции стадиона «Высокогорец». Завершить масштабный проект планируется в течение 3 лет. 14 марта пройдёт совещание, посвящённое рассмотрению вариантов наполнения объекта спортивным оборудованием.

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