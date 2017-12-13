Две свердловчанки пожизненно отстранены от участия в Олимпиаде

6 российских хоккеисток были отстранены от участия в Олимпийских играх пожизненно, среди них две свердловчанки - Екатерина Лебедева (команда «Факел» г. Коркино) и Екатерина Смоленцева (команда «Агидель» г. Уфа).

Девушки выступали на Олимпиаде 2014 года и тогда заняли 6 место, но результат команды был аннулирован Международным олимпийским комитетом. Данное решение вынесла комиссия по результатам допинг-пробы.



Ura.ru сообщает, 6 дел спортсменок передадут в дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея, для дальнейшего рассмотрения.



Напомним, 5 декабря сборная России была отстранена от участия в Олимпиаде в Южной Корее из-за подозрения в употреблении допинга спортсменами. Однако Россия все же будет участвовать в играх, но только под нейтральным флагом.