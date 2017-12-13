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Новости Нижнего Тагила

Две свердловчанки пожизненно отстранены от участия в Олимпиаде

13 декабря 2017, 12:00Добавить новость
Россия,Свердловская область,спорт,хоккей,МОК,Олимпиада 2018,олимпийские игры,Южная Корея,спортсмены

6 российских хоккеисток были отстранены от участия в Олимпийских играх пожизненно, среди них две свердловчанки - Екатерина Лебедева (команда «Факел» г. Коркино) и Екатерина Смоленцева (команда «Агидель» г. Уфа).

Девушки выступали на Олимпиаде 2014 года и тогда заняли 6 место, но результат команды был аннулирован Международным олимпийским комитетом. Данное решение вынесла комиссия по результатам допинг-пробы.

Ura.ru сообщает, 6 дел спортсменок передадут в дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея, для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, 5 декабря сборная России была отстранена от участия в Олимпиаде в Южной Корее из-за подозрения в употреблении допинга спортсменами. Однако Россия все же будет участвовать в играх, но только под нейтральным флагом.

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