Тагильские школы приняли участие в шахматном турнире

С начала учебного года больше 160 школьников из 49 учебных заведений приняли участие в Спартакиаде.





В ноябре горожане приняли участие в традиционном турнире с 50-летней историей «Белая ладья». В нем участвовали 24 команды из 21 учреждения образования.



Лучшими стали ученики 39-го лицея, второе место у 32-ой школы, третей - у 86-ой Гимназии. В новогодние каникулы учащимся предстоит участвовать в соревнованиях в рамках турнира «Белая ладья» 2018 года.





В декабре тагильские шахматисты приглашены на фестиваль «Горный Урал» - этап областного Кубка среди игроков до 13 лет, рассказали в пресс-службе Шахматно-шашечного центра.