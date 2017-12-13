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Новости Нижнего Тагила

Тагильские школы приняли участие в шахматном турнире

13 декабря 2017, 09:30Добавить новость
город,дети,Нижний Тагил,ребенок,Свердловская область,соревнования,спорт,школа,школьники,шахматы
Вне зависимости от сезона Шахматно-шашечный центр Нижнего Тагила проводит турниры среди юных горожан.

С начала учебного года больше 160 школьников из 49 учебных заведений приняли участие в Спартакиаде.

В ноябре горожане приняли участие в традиционном турнире с 50-летней историей «Белая ладья». В нем участвовали 24 команды из 21 учреждения образования.

Лучшими стали ученики 39-го лицея, второе место у 32-ой школы, третей - у 86-ой Гимназии. В новогодние каникулы учащимся предстоит участвовать в соревнованиях в рамках турнира «Белая ладья» 2018 года.

В декабре тагильские шахматисты приглашены на фестиваль «Горный Урал» - этап областного Кубка среди игроков до 13 лет, рассказали в пресс-службе Шахматно-шашечного центра.

 
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