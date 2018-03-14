Концепция нового легкоатлетического манежа представлена в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Московская компания презентовала в администрации города проект легкоатлетического манежа, который в скором времени может появиться в Нижнем Тагиле.

В администрации Нижнего Тагила состоялась презентация проектов нового легкоатлетического манежа, появление которого 6 марта анонсировал президент РФ.

Разработкой проектных решений занимается одна из московских компаний, специализирующихся на спортивных объектах.

Глава Нижнего Тагила заострил внимание на том, что этот манеж должен стать не только местом для проведения крупных соревнований. Главным предназначением сооружения должно стать проведение тренировок юных легкоатлетов и занятий детско-юношеских спортивных школ, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».



