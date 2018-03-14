-6
Свердловская область
Нижний Тагил
-6
вечер: -2
ночь: -7
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Михалина Лысова заняла второе место в гонке на 10 км на Паралимпиаде в Пхенчхане

14 марта 2018, 12:30Добавить новость
Нижний Тагил,Паралимпийские игры,паралимпийцы,Михалина Лысова,Пхенчхан,лыжные гонки,лыжница

Серебряную медаль тагильская лыжница получила 13 марта в гонке на 10 км в Пхенчхане среди спортсменок с нарушением зрения.

Михалина пришла к финишу после старта через 40.12,4 мин. Украинка Оксана Шишкова оказалась на первом месте, ее результат — 37.58,9 мин, бронзу получила немка Клара Клюг, ее время составило 42.01,6 мин, сообщает «RT на русском».

В предыдущий день Паралимпийских игр в Пхенчхане в индивидуальной гонке на 10 км в классе «стоя» российская биатлонистка Екатерина Румянцева заняла первое место.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Тагильчанка Михалина Лысова выступит на Паралимпийских играх в Пхёнчхане
7 марта, 14:30
6 0
Михалина Лысова из Нижнего Тагила не попала в списки участников паралимпиады в Корее
27 февраля, 12:30
0 13
Тагильчанка Михалина Лысова завоевала «золото» на Паралимпиаде в Пхенчхане
10 марта, 12:00
33 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 125
Подписаться на новости