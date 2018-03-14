Михалина Лысова заняла второе место в гонке на 10 км на Паралимпиаде в Пхенчхане

Серебряную медаль тагильская лыжница получила 13 марта в гонке на 10 км в Пхенчхане среди спортсменок с нарушением зрения.

Михалина пришла к финишу после старта через 40.12,4 мин. Украинка Оксана Шишкова оказалась на первом месте, ее результат — 37.58,9 мин, бронзу получила немка Клара Клюг, ее время составило 42.01,6 мин, сообщает «RT на русском».





В предыдущий день Паралимпийских игр в Пхенчхане в индивидуальной гонке на 10 км в классе «стоя» российская биатлонистка Екатерина Румянцева заняла первое место.