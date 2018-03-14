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Новости Нижнего Тагила

Слаломист из Нижнего Тагила получил возможность попасть на Юношеские Олимпийские Игры

14 марта 2018, 07:00Добавить новость
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Два слаломиста из Нижнего Тагила показали хорошие результаты на отборе для квалификационных соревнований к Юношеским Олимпийским Играм. Состязания накануне прошли в Краснодаре.

Спортсмены соревновались в прохождении слаломной и спринтерской трасс на байдарке или каноэ.

Самые высокие результаты показал слаломист-одиночник из Нижнего Тагила Александр Харламцев. Его «коллега» - Никита Мартынов, выступающий на байдарке, завершил спринт вторым, а также одержал победу на слаломной дистанции. Но по правилам отбора победа была отдана лидеру гонки в спринте Егору Смирнову из Санкт-Петербурга, передаёт ИА «Все Новости».

Квалификационные старты Юношеских Олимпийских Игр состоятся с 12 по 15 апреля в Барселоне.

 
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