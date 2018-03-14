Слаломист из Нижнего Тагила получил возможность попасть на Юношеские Олимпийские Игры

Спортсмены соревновались в прохождении слаломной и спринтерской трасс на байдарке или каноэ.



Самые высокие результаты показал слаломист-одиночник из Нижнего Тагила Александр Харламцев. Его «коллега» - Никита Мартынов, выступающий на байдарке, завершил спринт вторым, а также одержал победу на слаломной дистанции. Но по правилам отбора победа была отдана лидеру гонки в спринте Егору Смирнову из Санкт-Петербурга, передаёт ИА «Все Новости».



Квалификационные старты Юношеских Олимпийских Игр состоятся с 12 по 15 апреля в Барселоне.