Игроки ХК «Автомобилист» встретились с юными участниками турнира «Кубка SKODA» 2018

13 апреля, в культурно-развлекательном комплексе «Уралец» прошла открытая тренировка ХК «Автомобилист», зрителями которой были участники «Кубка ŠKODA» 2018, а также просто любители хоккея.

После тренировки всем желающим была предоставлена возможность сфотографироваться с пятью игроками хоккейной команды и задать им вопросы. Игроки «Автомобилиста» в свою очередь делились опытом с юными участниками турнира.



Напомним, 9 апреля в Екатеринбурге впервые состоялось открытие ежегодного Международного юношеского хоккейного турнира «Кубок ŠKODA» 2018, целью которого является развитие детского хоккея в регионах России. В церемонии открытия турнира приняли участие спортивный директор хоккейного клуба «Автомобилист» Олег Гросс и председатель оргкомитета Международного юношеского хоккейного турнира «Кубок ŠKODA» Денис Шатхин.





Сегодня профессиональные хоккейные клубы очень много внимания уделяют детям. У нас ребятишки талантливые! Но нехватка тренерских кадров – это, конечно, проблема. Детский тренер – уникальная профессия, специфичная, к деткам подход другой нужен. Тем не менее, там, где есть большой хоккей, есть и дети. И эта цифра с каждым годом только растет, -- прокомментировал Олег Гросс.



Отметим, что сегодня, 14 апреля, в день финала турнира знаменитый хоккеист Алексей Морозов проведет мастер-класс, основанный на базовых принципах Национальной программы подготовки хоккеистов.



