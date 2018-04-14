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Новости Нижнего Тагила

Игроки ХК «Автомобилист» встретились с юными участниками турнира «Кубка SKODA» 2018

14 апреля 2018, 13:30Добавить новость
Екатеринбург,соревнования,спорт,Олег Гросс,Алексей Морозов,Денис Шатхин,хоккеисты

13 апреля, в культурно-развлекательном комплексе «Уралец» прошла открытая тренировка ХК «Автомобилист», зрителями которой были участники «Кубка ŠKODA» 2018, а также просто любители хоккея.

После тренировки всем желающим была предоставлена возможность сфотографироваться с пятью игроками хоккейной команды и задать им вопросы. Игроки «Автомобилиста» в свою очередь делились опытом с юными участниками турнира.

Напомним, 9 апреля в Екатеринбурге впервые состоялось открытие ежегодного Международного юношеского хоккейного турнира «Кубок ŠKODA» 2018, целью которого является развитие детского хоккея в регионах России. В церемонии открытия турнира приняли участие спортивный директор хоккейного клуба «Автомобилист» Олег Гросс и председатель оргкомитета Международного юношеского хоккейного турнира «Кубок ŠKODA» Денис Шатхин. 

Екатеринбург,соревнования,спорт,Олег Гросс,Алексей Морозов,Денис Шатхин,хоккеистыЕкатеринбург,соревнования,спорт,Олег Гросс,Алексей Морозов,Денис Шатхин,хоккеистыЕкатеринбург,соревнования,спорт,Олег Гросс,Алексей Морозов,Денис Шатхин,хоккеисты

 

Сегодня профессиональные хоккейные клубы очень много внимания уделяют детям. У нас ребятишки талантливые! Но нехватка тренерских кадров – это, конечно, проблема. Детский тренер – уникальная профессия, специфичная, к деткам подход другой нужен. Тем не менее, там, где есть большой хоккей, есть и дети. И эта цифра с каждым годом только растет, -- прокомментировал Олег Гросс.


Отметим, что сегодня, 14 апреля, в день финала турнира знаменитый хоккеист Алексей Морозов проведет мастер-класс, основанный на базовых принципах Национальной программы подготовки хоккеистов.

Екатеринбург,соревнования,спорт,Олег Гросс,Алексей Морозов,Денис Шатхин,хоккеистыЕкатеринбург,соревнования,спорт,Олег Гросс,Алексей Морозов,Денис Шатхин,хоккеистыЕкатеринбург,соревнования,спорт,Олег Гросс,Алексей Морозов,Денис Шатхин,хоккеисты
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