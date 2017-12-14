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Новости Нижнего Тагила

ХК «Юниор-Спутник» проиграл в матче с «Челнами» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

14 декабря 2017, 19:45Добавить новость
Нижний Тагил,спорт,хоккей,шайба,игра,Набережные Челны,проигрыш

ХК «Юниор-Спутник» проиграла команде из набережных Челнов. Это десятое поражение команды за сезон.

Первый период игры закончился со счетом 1:2 в пользу «Челнов». Во второй период соперники забили третий гол в ворота хозяев, а в третий период «Юниор-Спутник» окончательно уступил «Челнам», забившим 5 шайб.
Шайба, забитая «Юниор-Спутником» в ворота соперников, ситуацию не спасла. Окончательный счет матча - 2:8 в пользу команды Набережных Челнов.

14 декабря в 18.00 две команды вновь будут играть вместе на льду в Нижнем Тагиле, сообщает ХК «Юниор-Спутник».

Нижний Тагил,спорт,хоккей,шайба,игра,Набережные Челны,проигрышНижний Тагил,спорт,хоккей,шайба,игра,Набережные Челны,проигрыш

Фото: ХК «Спутник»

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