ХК «Юниор-Спутник» проиграл в матче с «Челнами» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

ХК «Юниор-Спутник» проиграла команде из набережных Челнов. Это десятое поражение команды за сезон.

Первый период игры закончился со счетом 1:2 в пользу «Челнов». Во второй период соперники забили третий гол в ворота хозяев, а в третий период «Юниор-Спутник» окончательно уступил «Челнам», забившим 5 шайб.

Шайба, забитая «Юниор-Спутником» в ворота соперников, ситуацию не спасла. Окончательный счет матча - 2:8 в пользу команды Набережных Челнов.



14 декабря в 18.00 две команды вновь будут играть вместе на льду в Нижнем Тагиле, сообщает ХК «Юниор-Спутник».





Фото: ХК «Спутник»