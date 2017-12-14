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Новости Нижнего Тагила

Хоккеисты тагильского «Спутника» проиграли «Южному Уралу» в Орске

14 декабря 2017, 14:30Добавить новость
Нижний Тагил,соревнования,спорт,хоккей,Спутник,Орск
В Орске завершился хоккейный матч между «Спутником» и местной командой «Южный Урал». Тагильчане потерпели поражение со счетом 2:4.

Хоккеисты «Спутника» не смогли выиграть у орского «Южного Урала». К середине матча хозяева льда вели со счетом 2:0. До второго перерыва тагильчанину Виталию Ситникову удалось отправить первую шайбу в ворота противника  2:1.

Однако хоккеисты «Южного Урала» немного позже восстановили отставание в 2 шайбы – 3:1. На 56-минуте встречи Егор Рожков забил вторую шайбу в ворота орской команды.

Четвертая шайба угодила в пустые ворота «Спутника», который направил все силы на то, чтобы сравнять счет.

 

В декабре тагильчан ждет домашняя серия. Ближайшие матчи «Спутник» сыграет с хоккеистами из Санкт-Петербурга: 17 декабря пройдет встреча со «СКА-Невой», 19 декабря - с клубом «Динамо», сообщает пресс-служба ХК «Спутник».

 
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