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Новости Нижнего Тагила

Более 600 дошкольников Нижнего Тагила сдали нормы ГТО на зимнем фестивале (ВИДЕО)

15 марта 2018, 19:00Добавить новость
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Зимний фестиваль ГТО в Нижнем Тагиле собрал рекордное число участников, самыми активными были дошкольники – более 600 малышей. 15 марта победители фестиваля получили заслуженные награды.

В Нижнем Тагиле были награждены победители зимнего фестиваля ГТО. Те, кто продемонстрировал лучшие результаты в сдаче всероссийских нормативов, получили грамоты, кубки и памятные медали.

В 2018 году нормы ГТО решило сдать рекордное количество тагильчан. Самыми активными стали воспитанники детских садов – нормы ГТО сдали более 600 дошкольников.

24 марта в Нижнем Тагиле пройдет областной фестиваль ГТО. Горнозаводской округ на нем представят 40 участников, 28 из них – из Нижнего Тагила, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».

Видео: телекомпания «Тагил-ТВ»
 
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