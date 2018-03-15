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Новости Нижнего Тагила

Студенческий городок за «Металлург-Форумом» может появиться в Нижнем Тагиле (ФОТО)

15 марта 2018, 14:10Добавить новость
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15 марта в мэрии прошел круглый стол по вопросам высшего образования Нижнем Тагиле с участием представителей вузов и кадровых служб предприятий города. На круглом столе был предложена идея о создании студенческого городка для студентов НТГСПИ и НТИ (ф) УрФУ. Также было предложено сделать «Металлург-Форум» доступным для студентов пединститута. 
   

Если за «Металлург-Форумом» сделать стадион со спортивными площадками, у нас получится отличный студенческий городок, -- сказал Сергей Носов.


Директор НТИ (ф) УрФУ Владислав Потанин поддержал идею строительства студгородка.

Благодарим, что этот вопрос поднят. У нас действительно уникальная территория, рядом  пруд и территории для благоустройства достаточно, но ее нужно привести в порядок, -- сказал он.

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