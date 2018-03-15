Студенческий городок за «Металлург-Форумом» может появиться в Нижнем Тагиле (ФОТО)

участием представителей вузов и кадровых служб предприятий города.

На круглом столе был предложена идея о создании студенческого городка для студентов НТГСПИ и НТИ (ф) УрФУ. Также было предложено

сделать «Металлург-Форум» доступным для студентов пединститута.



Если за «Металлург-Форумом» сделать стадион со спортивными площадками, у нас получится отличный студенческий городок, -- сказал Сергей Носов.



Благодарим, что этот вопрос поднят. У нас действительно уникальная территория, рядом пруд и территории для благоустройства достаточно, но ее нужно привести в порядок, -- сказал он.