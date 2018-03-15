Студенческий городок за «Металлург-Форумом» может появиться в Нижнем Тагиле (ФОТО)

15 марта в мэрии прошел круглый стол по вопросам высшего образования Нижнем Тагиле с участием представителей вузов и кадровых служб предприятий города. На круглом столе был предложена идея о создании студенческого городка для студентов НТГСПИ и НТИ (ф) УрФУ. Также было предложено сделать «Металлург-Форум» доступным для студентов пединститута.
Если за «Металлург-Форумом» сделать стадион со спортивными площадками, у нас получится отличный студенческий городок, -- сказал Сергей Носов.
Директор НТИ (ф) УрФУ Владислав Потанин поддержал идею строительства студгородка.
Благодарим, что этот вопрос поднят. У нас действительно уникальная территория, рядом пруд и территории для благоустройства достаточно, но ее нужно привести в порядок, -- сказал он.