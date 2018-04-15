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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбурженка приехала со съемок шоу «Первого канала» с травмой (ВИДЕО)

15 апреля 2018, 11:05Добавить новость
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Юная жительница Екатеринбурга получила травму головы на съемках шоу «Ледниковый период».

Десятилетняя екатеринбурженка Алиса Овсянникова при исполнении сложных элементов катания травмировалась.

Во время исполнения номера она и ее партнер упали на лед. Несмотря на ушибы и боль дети смогли продолжить исполнение танца, что привлекло внимание зрителей и жюри.

Врачи поставили девочке диагноз обширной гематомы и рекомендовали пока оградить себя от тренировок, пишет «URA.ru».





Видео: Телеграм-канал «Super!»

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