Юные тагильчанки заняли призовые места на турнире по гимнастике в Омске (ФОТО)

Юные гимнастки из Нижнего Тагила

завоевали награды

среди 290 участниц

турнира «Надежды Сибири», проходившего в Омске

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Среди гимнасток со вторым юношеским разрядом бронзовою медаль завоевала 8-летняя Анастасия Раудштейн. Пятое и шестое места у Ксении Долматовой и Софии Касаткиной.



Среди спортсменок с третьим юношеским разрядом бронзу завоевала 9-летняя Аделина Низамутдинова.



Среди 69 команд команда КМС и команда девочек с третьим юношеским разрядом заняли третье место на турнире. Второе место у юных тагильчанок с первым юношеским разрядом.



Анастасия Корюкова получила специальный приз от Ирины Чащиной, пишет ИА «Все новости».





Фото: ИА «Все новости»