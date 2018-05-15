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Новости Нижнего Тагила

Юные тагильчанки заняли призовые места на турнире по гимнастике в Омске (ФОТО)

15 мая 2018, 14:15Добавить новость
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Юные гимнастки из Нижнего Тагила завоевали награды среди 290 участниц турнира «Надежды Сибири», проходившего в Омске.

Среди гимнасток со вторым юношеским разрядом бронзовою медаль завоевала 8-летняя Анастасия Раудштейн. Пятое и шестое места у Ксении Долматовой и Софии Касаткиной.

Среди спортсменок с третьим юношеским разрядом бронзу завоевала 9-летняя Аделина Низамутдинова.

Среди 69 команд команда КМС и команда девочек с третьим юношеским разрядом заняли третье место на турнире. Второе место у юных тагильчанок с первым юношеским разрядом.

Анастасия Корюкова получила специальный приз от Ирины Чащиной, пишет ИА «Все новости».

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Фото: ИА «Все новости»
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