ФИФА получила от WADA данные о допинг-пробах российских футболистов

Данные были переданы из московской лаборатории на встрече с WADA. Дополнительная информация будет предоставлена уже в новом году.



В ФИФА отметили, что в случае, если спортсмены будут уличены в нарушениях законодательства о допинге, к ним будут применены санкции.



Сообщается, что проверка проводится в отношении 34 игроков в футбол из национальной сборной России. На текущий момент никто из футболистов не был уличен в нарушениях, передает ТАСС.