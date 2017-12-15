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Новости Нижнего Тагила

ФИФА получила от WADA данные о допинг-пробах российских футболистов

15 декабря 2017, 10:00Добавить новость
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Международная федерация футбола подтвердила информацию о получении от Всемирного допингового агентства обновлённых данных об игроках российской сборной по футболу.

Данные были переданы из московской лаборатории на встрече с WADA. Дополнительная информация будет предоставлена уже в новом году.

В ФИФА отметили, что в случае, если спортсмены будут уличены в нарушениях законодательства о допинге, к ним будут применены санкции.

Сообщается, что проверка проводится в отношении 34 игроков в футбол из национальной сборной России. На текущий момент никто из футболистов не был уличен в нарушениях, передает ТАСС.

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