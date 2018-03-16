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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанка из ВОИ победила в Чемпионате СО по настольному теннису (ФОТО)

16 марта 2018, 20:40Добавить новость

15-кратная чемпионка России, тагильчанка Инна Кармаева, победила в Чемпионате и Первенстве Свердловской области по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Чемпионат и Первенство Свердловской области по настольному теннису прошли в Екатеринбурге 13 марта.

От Нижнего Тагила на соревнованиях присутствовали Кармаева Инна, Бердников Алексей и Ахмедзянов Раис. Все участники состоят в Дзержинской районной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Инна заняла первое место среди женщин своей возрастной категории. Раис участвовал в Чемпионате впервые.

Победителям Чемпионата вручены грамоты и медали Министерства физической культуры и спорта Свердловской области.

Фото: Дзержинская районная организация «Всероссийское общество инвалидов»
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