Тагильчанка из ВОИ победила в Чемпионате СО по настольному теннису (ФОТО)

15-кратная чемпионка России, тагильчанка Инна Кармаева, победила в Чемпионате и Первенстве Свердловской области по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Чемпионат и Первенство Свердловской области по настольному теннису прошли в Екатеринбурге 13 марта.



От Нижнего Тагила на соревнованиях присутствовали Кармаева Инна, Бердников Алексей и Ахмедзянов Раис. Все участники состоят в Дзержинской районной организации «Всероссийское общество инвалидов».





Инна заняла первое место среди женщин своей возрастной категории. Раис участвовал в Чемпионате впервые.





Победителям Чемпионата вручены грамоты и медали Министерства физической культуры и спорта Свердловской области.





Фото: Дзержинская районная организация «Всероссийское общество инвалидов»