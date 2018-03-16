Тагильчанка Михалина Лысова получила второе «золото» на Паралимпиаде в Корее

Нижнетагильская спортсменка Михалина Лысова 16 марта завоевала свое второе «золото» и положила в копилку российских спортсменов восьмую золотую медаль. Девушка стала победительницей в гонке на 12,5 км.

16 марта паралимпийцы, страдающие нарушением зрения, соревновались в Пхенчхане в гонке на дистанции в 12,5 км. Тагильчанка Михалина Лысова с успехом обошла соперников с результатом в 37 минут 42 секунды, ни разу не промахнувшись на четырех огневых рубежах.





Девушка отвоевала у соперниц свое второе «золото» на паралимпийских играх в Корее. Напомним, первую золотую медаль тагильчанка получила за победу в соревновании по биатлону с дистанцией в 6 км. Тагильчанка завоевала для России уже 8-е золото на Играх.





Серебряную медаль в соревновании на 12,5 км получила украинская спортсменка, а третье место досталось девушке из Германии, сообщают «РИА Новости».