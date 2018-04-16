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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанин стал чемпионом России по гиревому спорту среди ветеранов (ФОТО)

16 апреля 2018, 17:05Добавить новость
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Тагильчанин Сергей Бестужев одержал победу на чемпионате России по гиревому спорту среди ветеранов. Соревнования проходили с 6 по 8 апреля в Чебоксарах, участие приняли около 300 спортсменов из 37 регионов.

Сергей Бестужев является ветераном гиревого спорта, имеющим награды мирового уровня. На чемпионате он одержал победу в упражнении «длинный цикл» (заброс гирь на грудь, затем толчок над головой). Бестужев выполнил 108 подъемов, что является повторением российского рекорда, поставленного им же. Атлет рассказал, что поддержка родных и коллег оказала ему большую помощь на площадке.

Также в командном зачете команда Свердловской области заняла третье место. По итогам турнира Сергея Бестужева пригласили на Чемпионат мира в Латвию, который пройдет в октябре 2018 года.

 

 

 
Нижний Тагил,победа,Россия,соревнования,спорт,Сергей Бестужев,гиревой спорт,гири,Чебоксары,чемпионат россииНижний Тагил,победа,Россия,соревнования,спорт,Сергей Бестужев,гиревой спорт,гири,Чебоксары,чемпионат россии
Фото: Сергей Бестужев
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