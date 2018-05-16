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Новости Нижнего Тагила

Акция «На работу на велосипеде» пройдет в Нижнем Тагиле 18 мая

16 мая 2018, 11:05Добавить новость
Нижний Тагил,транспорт,велосезон,велосипед,спорт,на работу на велосипеде,акция

Акция «На работу на велосипеде» пройдет в Нижнем Тагиле 18 мая 2018 года. Это всероссийское ежегодное мероприятие.

В Нижнем Тагиле 18 мая пройдет акция «На работу на велосипеде». К ней может присоединиться каждый желающий, она не привязана ни к какому маршруту. Для участия необходимо просто сесть на велосипед и поехать по своим делам или на работу. Тагильчанам предлагается отказаться на один день от автомобиля и общественного транспорта и провести день активно, сообщает администрация Нижнего Тагила.

В 2017 году акция прошла в 35 субъектах Российской Федерации. К ней присоединились политики, общественные деятели и целые корпорации.

Напомним, что в Нижнем Тагиле официально велосезон стартовал 29 апреля. Тагильчане открыли его акцией «ПораНаВел».

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