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Новости Нижнего Тагила

Олимпийская чемпионка Ирина Зильбер обвиняется в присвоении 88,4 тысяч рублей

16 мая 2018, 12:30Добавить новость
дети,Екатеринбург,криминал,мошенничество,спорт,школа,гимнастика,чемпионка,министр
Федерация художественной гимнастики Свердловской области обвиняет чемпионку Олимпийских игр в Сиднее Ирину Зильбер в присвоении порядка 88,4 тысяч рублей.

Президент областной Федерации художественной гимнастики Елена Мурзина выдвинула обвинение в присвоении денежных средств в адрес олимпийской чемпионки Ирины Зильбер.

Мурзина утверждает, что некая сотрудница детской школы спортивной гимнастики «Росток» по имени Кристина присвоила порядка 88,4 тысяч рублей. По версии Федерации деньги, поступившие в школу от родителей гимнасток, были присвоены в апреле 2018 по просьбе Зильбер на первенстве Екатеринбурга.

По словам исполнительного директора Федерации Дениса Захарова, Кристина утверждает, что передала деньги на нужды учениц Зильбер, перед которыми у спортивной Федерации имелся долг.

Олимпийская чемпионка игр в Сиднее и бывшая глава спортивной Федерации Зильбер отрицает как факт перемещения денег, так и наличие конфликта с руководством Федерации.

 

Леонид Рапопорт министр спорта Свердловской области признал, что ситуация необычная и в ней предстоит разобраться, сообщает «URA.RU».

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