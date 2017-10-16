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Новости Нижнего Тагила

Фанаты ХК «Спутник» пожелали команде победы в игре 17 октября в Нижнем Тагиле (ФОТО)

16 октября 2017, 20:15Добавить новость
Нижний Тагил,хоккей,Спутник,победа,Дизель,Саров,Балбышев,спорт,ВХЛ
15 октября ХК «Спутник» прервал в Нижнем Тагиле серию из 12 поражений подряд, обыграв ХК «Саров». На прошедшей 16 октября на базе «Спутника» пресс-конференции обсуждались как стратегические планы, так и предстоящий вскоре матч с «Дизелем».

Представитель фанатского сектора произнес на пресс-конференции напутственную речь, посвящённую предстоящему 17 октября матчу с «Дизелем» из Пензы, который состоится в 19:00 во Дворце Ледового спорта Нижнего Тагила:

 

Я хотел бы пожелать тренерскому составу, чтобы достучались до ребят, ребятам - чтобы услышали тренеров. Все-таки, хоккей - это командная игра! Нужно, чтобы завтра вышли и сплоченно обыграли «Дизеля». Я всю жизнь вам говорил, мы в вас верили, верим и будем верить. По крайней мере фан-сектор - всегда с вами! 

 

Нижний Тагил,хоккей,Спутник,победа,Дизель,Саров,Балбышев,спорт,ВХЛ

Фото: представитель фанатского сектора, 16 октября, 2017г.

 

Директор хоккейного клуба «Спутник» Александр Балбышев поблагодарил фаната за тёплые слова и отметил:

 

Нам на самом деле нужна и ваша поддержка, и вера в нас, и в нашего тренера. Если мы все вместе будет помогать друг другу, я уверен, мы справимся с поставленной задачей.

 

Нижний Тагил,хоккей,Спутник,победа,Дизель,Саров,Балбышев,спорт,ВХЛ


Напомним, держать заданную планку в игре спортсменов Нижнего Тагила также мотивирует одержанная накануне победа над ХК «Саров».

Побеждённый соперник был оценён как новым главным тренером команды Сергеем Лопушанским, так и представителями фанатов, как «мастеровитый».

 

Наши хоккеисты сделали «Саров», хотя «Саров» это неслабая команда. Как сказал тренер, что это мастеровитая команда, а обыграть мастеровитую команду - это много чего значит. Как, в свою очередь, говорил другой тренер: «Раненый зверь бывает страшнее здорового зверя». Я думаю, что парни с духом собрались, и мы в них верим, -- отметил на пресс-конференции представитель фанатского сектора «Спутника». 


Напомним, читатели TagilCity.ru и болельщики, посетившие матч и сделавшие фото с Бобром - символом команды, смогут выиграть призы с символикой «Спутника» в квесте #тагилсити1000. Следите за новостями в нашей группе ВКонтакте. 

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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