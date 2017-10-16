Киберспортсмен из Екатеринбурга встретился с поклонниками в музее танков (ВИДЕО)

В Музее военной техники УГМК в Верхней Пышме состоялась встреча поклонников компьютерной игры с киберспортсменом из Екатеринбурга Максимом Мазеином (он же Inspirer).

Киберспортсмен Максим Мазеин входит в десятку лучших игроков World Of Tanks мирового уровня. С 2013 года он играет в команде Natus Vincere.

На встречу с кумиром пришли как дети от восьми лет, так и взрослые мужчины. Были и девушки, но в меньшестве.

Первым делом прошла автограф-сессия. С некоторыми ребятами Максим даже заводил короткий разговор. После автограф-сессии все присутствовавшие отправились на экскурсию по Музей военной техники.

Экскурсоводами были двое: Григорий Павлюков, работник музея, и сам Максим Мазеин. Первый рассказывал об истории и создании каждого танка, а второй давал пояснения о том, как использовать ту или иную боевую машину в игре.

Началась экскурсия с танка Т-18. С ним начинали играть многие игроки в World Of Tanks, и Максим не исключение. После осмотра экспонатов в здании, все вышли на улицу – именно там всех гостей ждала основная часть коллекции музея.

Все внимательно осматривали боевые машины. А у некоторых образцов задерживались по несколько минут – в зависимости от того, есть ли данная боевая техника в самой игре.

Также Максим рассказал о том, что, помимо киберспорта, он увлекается сноубордингом. Однако из-за тренировок ему почти не удается прокатиться на доске. При этом где-либо еще, кроме World Of Tanks, киберспортсмен себя больше не видит, пишет 66.ru.

Фото, видео: 66.ru