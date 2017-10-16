Кто покинет ХК «Спутник» и как мотивировать хоккеистов: тренер тагильчан рассказал о первых успехах команды в сезоне (ФОТО)

Новый тренер ХК Спутник из Нижнего Тагила Сергей Лопушанский рассказал об обновлении тренировочного процесса и мотивации хоккеистов перед грядущими играми на домашнем льду. Первая же игра с новым тренером принесла тагильчанам долгожданную победу.
Провели мы первую игру, команда та же, результат другой. Все зависит только от ребят, от того, насколько мы поймем друг друга, насколько друг друга будем слушать, -- уверен Сергей Лопушанский.
По мнению главного тренера, помогли тагильчанам и поддержка земляков, и профилактические беседы.
Я тут смотрел, в команде 10 человек, которые выросли в Нижнем Тагиле - у них тут родственники, дети. Наверное, все-таки просто пришло время, когда уже надо не заниматься разговорами, а выходить и играть. А что мы можем поменять за 2 дня? Отношение попросили, чтобы поменялось, подготовка. По одной игре очень тяжело судить. Тренировочный процесс у каждого тренера свой. Естественно, у меня свой взгляд, естественно, я буду предлагать ребятам свое видение.
При этом о расставании с какими-либо игроками говорить рано, считает Сергей Лопушанский.
Возможно, никому не придется сказать до свидания. Дается шанс, который они или используют, или нет. И, прежде всего, нужно готовиться к завтрашней игре - очень серьезный соперник играет.
Напомним, 17 октября в 19.00 во Дворце Ледового спорта состоится хоккейный матч между тагильским «Спутником» и «Дизелем» из Пензы. Читатели TagilCity.ru и болельщики, посетившие матч и сделавшие фото с Бобром - символом команды, смогут выиграть призы с символикой «Спутника» в квесте #тагилсити1000. Следите за новостями в нашей группе ВКонтакте!