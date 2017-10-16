«Мы перед ними в долгу»: ХК «Спутник» поблагодарил болельщиков Нижнего Тагила (ФОТО)

Хоккеисты «Спутника» рассказали прессе о психологическом состоянии после 12 поражений и одной победы на прошедшей 16 октября в Нижнем Тагиле пресс-конференции.

Конечно, после победы над «Саровом» настроение поменялось. 12 поражений подряд – психологически тяжело, сейчас мы выиграли и поняли, что можем. Сыграли хорошо домашнюю серию. Здесь отдельное спасибо болельщикам, что после поражений они не отвернулись от нас. Их поддержка на прошедшем матче была слышна очень хорошо и мы благодарны за неё, -- рассказал ассистент капитана ХК «Спутник» (Нижний Тагил) Кирилл Путилов.