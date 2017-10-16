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Новости Нижнего Тагила

«Мы перед ними в долгу»: ХК «Спутник» поблагодарил болельщиков Нижнего Тагила (ФОТО)

16 октября 2017, 18:00Добавить новость
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Несмотря на продолжительную серию поражений болельщики «Спутника» не отвернулись от команды. Пришедшие на матч против команды «Саров» активно поддерживали хоккеистов. Со словами благодарности в адрес любителей хоккея Нижнего Тагила выступили на пресс-конференции руководство клуба и хоккеисты.

Хоккеисты «Спутника» рассказали прессе о психологическом состоянии после 12 поражений и одной победы на прошедшей 16 октября в Нижнем Тагиле пресс-конференции. 

 

Конечно, после победы над  «Саровом» настроение поменялось. 12 поражений подряд – психологически тяжело, сейчас мы выиграли и поняли, что можем. Сыграли хорошо домашнюю серию. Здесь отдельное спасибо болельщикам, что после поражений они не отвернулись от нас. Их поддержка на прошедшем матче была слышна очень хорошо и мы благодарны за неё, -- рассказал ассистент капитана ХК «Спутник» (Нижний Тагил) Кирилл Путилов. 


Присоединился к словам подопечного и тренер команды - Сергей Лопушанский: 

 

Болельщики, несмотря на такие результаты, ходят и болеют за нас. Я вчера говорил и сегодня повторюсь – «в огромном мы перед ними долгу».

 

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Фото: 16 октября, 2017 г.
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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