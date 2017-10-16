| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Новый тренер «Спутника» рассказал, какими должны быть хоккеисты Нижнего Тагила

16 октября 2017, 16:50Добавить новость
Нижний Тагил,Спутник,хоккей,спорт,Сергей Лопушанский,тренер,хоккеисты,болельщики
Вступивший на минувшей неделе в должность главного тренера ХК «Спутник» Сергей Лопушанский рассказал, какими должны быть хоккеисты главного клуба Нижнего Тагила.

Спортивный специалист убеждён: в команде не должно быть спортсменов, равнодушных хоккею и его любителям, посещающим матчи «Спутника» как в Нижнем Тагиле, так и на выездах. 

 

В команде не должно быть безразличных к результату, к хоккею, к болельщикам, которые, несмотря на такие результаты, ходят и болеют за нас. Я вчера говорил и сегодня повторюсь: мы в огромном долгу перед ними, -- заявил Сергей Лопушанский на пресс-конференции. 


По мнению тренера, ключ к выходу из нынешнего кризиса – начать побеждать и позволить лидерам команды вернуться на привычный для них уровень игры.

 

Для выхода из положения, в котором мы сейчас находимся, есть разные методы и способы. Главное для команды сейчас – одержать несколько побед. В команде есть ребята, которые были всю жизнь лидерами. Им надо вернуться на свой уровень, который позволит нам шаг за шагом приблизиться к зоне плей-офф, которая для нас - задача минимум. Много разговаривали с ребятами, и по-хорошему, и не совсем по-доброму. Но что поделать, такая ситуация, -- поделился Сергей Лопушанский.

 

Напомним, Сергей Лопушанский не исключил вероятности ухода некоторых хоккеистов из «Спутника»:

 

Я думаю, ребята понимают, что в команде лишних быть не должно. Только те, кто друг друга уважает, уважает тагильский хоккей. Уважают вообще слово «хоккей» – «Его величество», вот такой у меня взгляд на сегодняшнюю ситуацию. 

© Павел Щербина, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Новым тренером ХК «Спутник» в Нижнем Тагиле стал Сергей Лопушанский
13 октября, 14:35
0 2
Кто покинет ХК «Спутник» и как мотивировать хоккеистов: тренер тагильчан рассказал о первых успехах команды в сезоне (ФОТО)
сегодня, 15:50
0 0
Попасть в плей-офф - основная задача сезона для ХК «Спутник» из Нижнего Тагила (ФОТО)
сегодня, 14:45
1 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 208
Подписаться на новости