Новый тренер «Спутника» рассказал, какими должны быть хоккеисты Нижнего Тагила

Спортивный специалист убеждён: в команде не должно быть спортсменов, равнодушных хоккею и его любителям, посещающим матчи «Спутника» как в Нижнем Тагиле, так и на выездах.

В команде не должно быть безразличных к результату, к хоккею, к болельщикам, которые, несмотря на такие результаты, ходят и болеют за нас. Я вчера говорил и сегодня повторюсь: мы в огромном долгу перед ними, -- заявил Сергей Лопушанский на пресс-конференции.



По мнению тренера, ключ к выходу из нынешнего кризиса – начать побеждать и позволить лидерам команды вернуться на привычный для них уровень игры.

Для выхода из положения, в котором мы сейчас находимся, есть разные методы и способы. Главное для команды сейчас – одержать несколько побед. В команде есть ребята, которые были всю жизнь лидерами. Им надо вернуться на свой уровень, который позволит нам шаг за шагом приблизиться к зоне плей-офф, которая для нас - задача минимум. Много разговаривали с ребятами, и по-хорошему, и не совсем по-доброму. Но что поделать, такая ситуация, -- поделился Сергей Лопушанский.

Напомним, Сергей Лопушанский не исключил вероятности ухода некоторых хоккеистов из «Спутника»: