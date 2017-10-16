Попасть в плей-офф - основная задача сезона для ХК «Спутник» из Нижнего Тагила (ФОТО)

Об этом заявил директор ХК «Спутник» из Нижнего Тагила Александр Балбашев на пресс-конференции 16 октября.
Несмотря ни на что, мы с оптимизмом смотрим вперед, и, я думаю, что это правильно. У нас была непростая межсезонка, не простая предсезонка. Если обратили внимание, то наш коллектив пополнили тагильчане, их стало намного больше, нежели в прошлом сезоне. Ясно, что уровень не всех хоккеистов соответствует категории Высшей лиги. Я надеюсь, что мы выправимся после 12 поражений. Нам пришлось расстаться с Александром Рожковым, я поблагодарил его за работу в нашем коллективе, но нам надо двигаться дальше. И сейчас у нас Сергей Григорьевич Лопушанский - главный тренер. Самое главное – это основная наша задача- попасть несмотря ни на что то в зону плей-офф. В первый же день новым тренером была озвучена эта задача. Несмотря на 12 поражений, в которых мы не смогли завоевать ни одного очка, мы все равно продолжаем верить в ребят, в команду, и эту задачу мы будем стараться выполнять, -- рассказал Александр Балбашев.
15 октября в Нижнем Тагиле прошла встреча ХК «Спутник» с командой ХК «Саров», которая прервала серию поражений и закончилась победой тагильчан.