Тагильский «Спутник» одержал первую победу после 12 поражений

Отметим, что 12 предыдущих игр заканчивались поражением для тагильчан. Гости из Сарова также приехали в Нижний Тагил с четырьмя поражениями, передаёт пресс-служба ХК.

Счёт матча, состоявшегося на ледовой арене в Нижнем Тагиле – 2:1. Среди отличившихся тагильских хоккеистов – Евгений Щанкин, Альберт Загидуллин и капитан Виталий Ситников.



17 октября в Нижнем Тагиле пройдет игра с Дизелем из Пензы.