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Новости Нижнего Тагила

Тагильский «Спутник» одержал первую победу после 12 поражений

16 октября 2017, 06:00Добавить новость
Нижний Тагил,победа,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,Спутник,хоккей
Хоккеисты тагильского клуба «Спутник» накануне одержали первую в сезоне победу, которые без преувеличения можно назвать долгожданной. На родном льду тагильчане обыграли ХК «Саров».

Отметим, что 12 предыдущих игр заканчивались поражением для тагильчан. Гости из Сарова также приехали в Нижний Тагил с четырьмя поражениями, передаёт пресс-служба ХК.

 

Счёт матча, состоявшегося на ледовой арене в Нижнем Тагиле – 2:1. Среди отличившихся тагильских хоккеистов – Евгений Щанкин, Альберт Загидуллин и капитан Виталий Ситников. 


17 октября в Нижнем Тагиле пройдет игра с Дизелем из Пензы.

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