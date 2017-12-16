Тагильчанин одержал победу на шахматном фестивале «Каменный цветок»

Всего было проведено 9 турниров. Итоги подвели вечером 14 декабря. Победу одержал Владимир Путилов из Нижнего Тагила, который является кандидатом в мастера спорта по шахматам. Он набрал 8 очков из 9.



На пол-очка от лидера отстал тагильчанин Радик Нуртдинов. Третье место у мастера ФИДЕ из Лесного Андрея Тетрадзе, рассказали в пресс-службе «Шахматно-шашечного центра».