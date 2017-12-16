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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанин одержал победу на шахматном фестивале «Каменный цветок»

16 декабря 2017, 10:15Добавить новость
город,Нижний Тагил,Свердловская область,соревнования,спорт,шахматы,шахматно-шашечный центр
В Нижнем Тагиле с 8 по 14 декабря проводился XVIII международный фестиваль по шахматам «Каменный цветок-2017». В нём приняли участие игроки в возрасте от 12 лет, имеющие разный статус в шахматном спорте.

Всего было проведено 9 турниров. Итоги подвели вечером 14 декабря. Победу одержал Владимир Путилов из Нижнего Тагила, который является кандидатом в мастера спорта по шахматам. Он набрал 8 очков из 9.

На пол-очка от лидера отстал тагильчанин Радик Нуртдинов. Третье место у мастера ФИДЕ из Лесного Андрея Тетрадзе, рассказали в пресс-службе «Шахматно-шашечного центра».

 
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