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Новости Нижнего Тагила

Спортсменка из Нижнего Тагила победила в лыжном марафоне

17 апреля 2018, 17:35Добавить новость
Нижний Тагил,соревнования,спорт,Мария Гущина,марафон,лыжи,петропавловск-камчатский,лыжный спорт

15 апреля лыжница из Нижнего Тагила Мария Гущина одержала победу в 25-ом Авачинском лыжном марафоне.

Соревнование проходило в Петропавловске-Камчатском. Задачей спортсменов было преодолеть 60-километровую дистанцию. Мария победила, оторвавшись от ближайшей соперницы на 2 минуты 39 секунд.

Также 28-летняя спортсменка в 2013 году завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по лыжным видам спорта. В 2015 году она стала призером в эстафете на чемпионате мира, сообщает «Тагильский рабочий». В нынешнем сезоне Мария участвовала в составе сборной России в международной многодневке «Тур де Ски», входящей в зачет Кубка мира.

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