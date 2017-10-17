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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильский ХК «Спутник» проиграл домашний матч пензенскому «Дизелю»

17 октября 2017, 23:35Добавить новость
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Череда проигрышей нижнетагильских хоккеистов из «Спутника» продолжается. В домашнем матче тагильчане уступили команде «Дизель» из Пензы.

После первой победы нижнетагильских хоккеистов в сезоне удача отвернулась от «Спутника». 17 октября тагильская команда встретилась на домашнем льду с командой «Дизель» из Пензы.

Первую шайбу в свои ворота хоккеисты «Спутника» получили в начале матча. Спустя какое-то время счёт удалось сравнять. Во втором периоде пензенцы вновь вышли вперёд, а на 29-ой минуте счёт стал 2:2.

В начале третьего периода команда из Пензы успешно атаковала ворота тагильчан и забросила туда третью шайбу. Оставшиеся вчетвером, хоккеисты «Спутника» перешли в оборону и сравнять счёт до конца матча не успели. В итоге матч завершился со счётом 2:3.


Как сообщает «Тагильский рабочий», следующий домашний матч хоккеисты «Спутника» проведут 19 октября. Соперником выступит команда «ЦСК ВВС» из Самары.

 

 

 
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