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Новости Нижнего Тагила

Синхронистки из Екатеринбурга взяли золото на Чемпионате мира

19 марта 2018, 09:30Добавить новость
город,Екатеринбург,победа,Свердловская область,соревнования,спорт,плавание,состязания
В столице Хорватии - Загребе накануне завершился чемпионат мира по синхронному плаванию. Команда из Екатеринбурга взяла золото.

Финальные старты прошли 17 марта. Честь России защищала женская команда «Юность» из столицы Урала.

Девушки одержали победу, отдалившись от ближайшего соперника - команды из США - на три очка.

Екатеринбурженки исполнили номер под композицию Уитни Хьюстон. Для девушек это вторая победа подряд на данных соревнованиях: золото они уже брали в 2017 году, передает «Новая газета».

 

Бронзу на чемпионате взяли москвички. Всего в состязании участвовали спортсменки из 16 стран, сформированные в 21 команду.

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