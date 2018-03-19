Синхронистки из Екатеринбурга взяли золото на Чемпионате мира

Финальные старты прошли 17 марта. Честь России защищала женская команда «Юность» из столицы Урала.

Девушки одержали победу, отдалившись от ближайшего соперника - команды из США - на три очка.



Екатеринбурженки исполнили номер под композицию Уитни Хьюстон. Для девушек это вторая победа подряд на данных соревнованиях: золото они уже брали в 2017 году, передает «Новая газета».

Бронзу на чемпионате взяли москвички. Всего в состязании участвовали спортсменки из 16 стран, сформированные в 21 команду.