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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанин Никита Кузнецов стал чемпионом России на турнире по боксу в Подмосковье

19 марта 2018, 18:05Добавить новость
Нижний Тагил,спорт,Спутник,Никита Кузнецов,бокс,чемпион России,Элнур Сафаров
17 марта 2018 года тагильчанин Никита Кузнецов завоевал пояс чемпиона России по боксу в лёгком весе среди профессиональных боксеров. Поединок состоялся в Подмосковье.

Никита Кузнецов является воспитанником СК «Спутник». Он неоднократный призер как зарубежных турниров, так и турниров, проводившихся в России.

В профессиональной карьере Никиты – это первый титул. Всего в профессиональном спорте у Кузнецова 9 побед и 1 ничья. Соперником тагильчанина на ринге стал чемпион СНГ и Славянских стран по версии WBC Элнур Самедов, сообщает АН «Между строк».

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