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Новости Нижнего Тагила

Закрытие Паралимпийских игр состоялось в южнокорейском Пхёнчхане (ВИДЕО)

19 марта 2018, 08:00Добавить новость
Россия,соревнования,спорт,Паралимпийские игры,Михалина Лысова,закрытие,Олимпиада 2018
В Пхёнчхане 17 марта официально завершились Зимние Паралимпийские игры. Атлеты из России, выступавшие под нейтральным флагом, оказались на второй строчке турнирной таблицы.

На соревнованиях были разыграны 80 комплектов наград среди 567 спортсменов из 48 стран. Первыми в рейтинге находятся США. На третьей строке зачёта расположилась команда Канады. В следующий раз Зимние Паралимпийские игры пройдут в 2022 году в Токио.

Представители Международного паралимпийского комитета заявили, что восстановление Паралимпийского комитета России в МПК не будет зависеть от решения МОК по отношению к ОКР. Ранее РПК перестал считаться членом МПК из-за невыполения двух условий реабилитации.

Присутствовавшие на Паралимпийских играх спортсмены подверглись критике в определённых кругах. Президент германского Паралимпийского комитета заявил, что решение МПК о допуске атлетов из России «было непонятным» и «пощёчиной чистым атлетам», передаёт издание «Новые известия».

 

Видео: «РИА Новости»
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