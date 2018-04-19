Тхэквондист из Нижнего Тагила примет участие в первенстве России

С 14 по 15 апреля в Верхней Пышме проходило первенство Свердловской области по олимпийской версии тхэквондо среди юношей и девушек 2004-2006 г. р.



Золото соревнований завоевал спортсмен из Нижнего Тагила Максим Мещеряков. Заняв первое место, он получил право представлять область и город на первенстве России, которое пройдёт в июле в Нальчике.



Бронзу завоевали Дмитрий Казаков, Валерия Кизилова, Анна Глухова, Арсений Леонов и Богдан Юровских, сообщает «Тагильский рабочий». Подготовила призёров и победителя тренер ДЮСШ №2 Анастасия Немтина.