-3
Свердловская область
Нижний Тагил
-3
день: +5
вечер: +10
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.55 + 4.29
EUR 76.09 + 5.53
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Тхэквондист из Нижнего Тагила примет участие в первенстве России

19 апреля 2018, 07:05Добавить новость
город,Нижний Тагил,победа,Свердловская область,соревнования,спорт,Верхняя Пышма,Тхэквондо,золотая медаль,бронза,ДЮСШ
На первенстве Свердловской области по тхэквондо успешно выступили спортсмены из Нижнего Тагила. Они завоевали несколько медалей различного достоинства и заслужили право представлять город на первенстве России.

С 14 по 15 апреля в Верхней Пышме проходило первенство Свердловской области по олимпийской версии тхэквондо среди юношей и девушек 2004-2006 г. р.

Золото соревнований завоевал спортсмен из Нижнего Тагила Максим Мещеряков. Заняв первое место, он получил право представлять область и город на первенстве России, которое пройдёт в июле в Нальчике.


Бронзу завоевали Дмитрий Казаков, Валерия Кизилова, Анна Глухова, Арсений Леонов и Богдан Юровских, сообщает «Тагильский рабочий». Подготовила призёров и победителя тренер ДЮСШ №2 Анастасия Немтина.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Тагильский двоеборец победил на Чемпионате России в составе сборной региона (ФОТО)
4 апреля, 09:30
8 0
Волейболистки из Нижнего Тагила победили в областном турнире имени Карполя (ФОТО)
2 апреля, 22:05
8 1
Юные тяжелоатлеты из Нижнего Тагила стали лучшими на Первенстве Свердловской области
1 апреля, 09:05
1 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 38
Сейчас на сайте 1469 гостей и 10 пользователей
Подписаться на новости