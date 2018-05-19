Нижний Тагил примет четыре крупных старта среди летающих лыжников и двоеборцев мира

Так, Нижний Тагил примет четыре крупных старта среди летающих лыжников, лыжниц, двоеборцев и двоеборок, передает Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья.



С 1 по 2 декабря на трамплинах горы Долгая пройдёт Кубок мира среди летающих лыжников.



С 8 по 10 марта 2019 года пройдут финалы Континентального кубка по лыжному двоеборью среди мужчин. Также в эти дни пройдёт финал КОКа среди двоеборок.



16 и 17 марта 2019 года Нижний Тагил примет финальный тур Кубка мира среди летающих лыжниц. Состязание получило название «Синяя птица». Некоторое время назад право этого старта отстаивали в Швейцарии. Презентацию тура проводил, в том числе, министр спорта региона Леонид Рапопорт.