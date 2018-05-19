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Новости Нижнего Тагила

Нижний Тагил примет четыре крупных старта среди летающих лыжников и двоеборцев мира

19 мая 2018, 09:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,Свердловская область,соревнования,спорт,летающий лыжник,лыжное двоеборье,гора Долгая,прыжки с трамплина,трамплины
Накануне в Греции решали судьбу Нижнего Тагила как места проведения международных соревнований. Речь идёт об утверждении календарей Кубка мира и Континентального кубка, а также других стартов предстоящего сезона 2018-2019 годов.

Так, Нижний Тагил примет четыре крупных старта среди летающих лыжников, лыжниц, двоеборцев и двоеборок, передает Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья.

С 1 по 2 декабря на трамплинах горы Долгая пройдёт Кубок мира среди летающих лыжников.

С 8 по 10 марта 2019 года пройдут финалы Континентального кубка по лыжному двоеборью среди мужчин. Также в эти дни пройдёт финал КОКа среди двоеборок.

16 и 17 марта 2019 года Нижний Тагил примет финальный тур Кубка мира среди летающих лыжниц. Состязание получило название «Синяя птица». Некоторое время назад право этого старта отстаивали в Швейцарии. Презентацию тура проводил, в том числе, министр спорта региона Леонид Рапопорт.

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