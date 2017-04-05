4,5 млн рублей потрачены в 2017 году на ремонт тагильского лагеря «Золотой луг»

В Нижнем Тагиле подведены результаты работ по благоустройству спортивного лагеря «Золотой луг». Депутаты комиссии по молодежной политике и спорту заинтересованы в его дальнейшем развитии.

Как отметили в городской администрации, «Золотой луг» - единственный в регионе лагерь, который имеет спортивный уклон. В текущем году на его благоустройство было выделено 4,5 млн рублей.





На эти деньги удалось отремонтировать котельную, привести в порядок фасады корпусов лагеря и установить новое оборудование. Были проведены работы по благоустройству территории, отремонтированы спальные комнаты, заменены системы водоснабжения.





Несмотря на такие масштабные работы, этим летом в лагере отдохнули 728 юных спортсменов. На встрече с комиссией директор лагеря Валентина Понятовская отметила, что «Золотому лугу» не помешает крытый амбар для тренировок спортсменов в плохую погоду. В скором времени депутаты намерены рассмотреть это предложение, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.