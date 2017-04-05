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Новости Нижнего Тагила

4,5 млн рублей потрачены в 2017 году на ремонт тагильского лагеря «Золотой луг»

19 октября 2017, 15:30Добавить новость
бюджет,город,деньги,дети,Нижний Тагил,ремонт,Свердловская область,детский лагерь
В Нижнем Тагиле подведены результаты работ по благоустройству спортивного лагеря «Золотой луг». Депутаты комиссии по молодежной политике и спорту заинтересованы в его дальнейшем развитии.

Как отметили в городской администрации, «Золотой луг» - единственный в регионе лагерь, который имеет спортивный уклон. В текущем году на его благоустройство было выделено 4,5 млн рублей.

На эти деньги удалось отремонтировать котельную, привести в порядок фасады корпусов лагеря и установить новое оборудование. Были проведены работы по благоустройству территории, отремонтированы спальные комнаты, заменены системы водоснабжения.

Несмотря на такие масштабные работы, этим летом в лагере отдохнули 728 юных спортсменов. На встрече с комиссией директор лагеря Валентина Понятовская отметила, что «Золотому лугу» не помешает крытый амбар для тренировок спортсменов в плохую погоду. В скором времени депутаты намерены рассмотреть это предложение, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

 
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