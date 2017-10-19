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Новости Нижнего Тагила

Более трёх уроков физкультуры в неделю будет введено в школах России

19 октября 2017, 09:30Добавить новость
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В России хотят изменить подход к урокам физкультуры в школах страны. Так, накануне в Общественной палате РФ поддержали концепцию усовершенствования урока физической культуры.

Согласно планам, в неделю будет проводиться не менее трёх уроков физкультуры. В связи с этим обратят внимание на кадровый потенциал, а также займутся формированием у учеников мотивации к занятиям спортом.

Планируется масштабное обновление инвентаря и оборудования на более современное, передаёт пресс-служба Общественной палаты РФ.

Концепцию рассмотрят до конца года. В Департаменте госполитики в сфере общего образования отмечают, что проект имеет более высокий статус даже по сравнению с госстандартами, передает ТАСС.

Отметим, что в России подсчитали случаи гибели детей на уроках физкультуры – это 211 детей. Омбудсмен Анна Кузнецова намерена изучить каждый случай гибели ребёнка в стенах школы.

 
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