Более трёх уроков физкультуры в неделю будет введено в школах России

Согласно планам, в неделю будет проводиться не менее трёх уроков физкультуры. В связи с этим обратят внимание на кадровый потенциал, а также займутся формированием у учеников мотивации к занятиям спортом.



Планируется масштабное обновление инвентаря и оборудования на более современное, передаёт пресс-служба Общественной палаты РФ.





Концепцию рассмотрят до конца года. В Департаменте госполитики в сфере общего образования отмечают, что проект имеет более высокий статус даже по сравнению с госстандартами, передает ТАСС.



Отметим, что в России подсчитали случаи гибели детей на уроках физкультуры – это 211 детей. Омбудсмен Анна Кузнецова намерена изучить каждый случай гибели ребёнка в стенах школы.