Инспекция FIFA приехала в Екатеринбург для проверки центрального стадиона к ЧМ-18

Сегодня, 20 марта, инспекторы FIFA приехали проверить готовность стадиона «Екатеринбург Арена» к ЧМ-2018.

Из Екатеринбурга проверяющие направятся в Самару.

В ходе приготовления столицы Урала к мундиалю организаторы запланировали 47 мероприятий. На сегодня выполнены 35: завершено строительство стадиона, готовы базы для тренировок команд, созданы условия для размещения и транспортировки спортсменов и болельщиков.

Заканчивается подготовка фанатской зоны и больницы № 1. Еще 10 мероприятий по благоустройству территорий будут завершены в 2018 году, сообщает znak.



Напомним, что стадион «Екатеринбург Арена» первым введен в эксплуатацию к ЧМ-2018, а 17 марта на стадионе произошёл пожар.