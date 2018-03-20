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Новости Нижнего Тагила

Инспекция FIFA приехала в Екатеринбург для проверки центрального стадиона к ЧМ-18

20 марта 2018, 22:10Добавить новость
Екатеринбург,ЧМ-2018,ЧМ -18,футбол,Екатеринбург Арена,ФИФА,комиссия,подготовка,инспекция

Сегодня, 20 марта, инспекторы FIFA приехали проверить готовность стадиона «Екатеринбург Арена» к ЧМ-2018.

Из Екатеринбурга проверяющие направятся в Самару.

 

В ходе приготовления столицы Урала к мундиалю организаторы запланировали 47 мероприятий. На сегодня выполнены 35: завершено строительство стадиона, готовы  базы для тренировок команд, созданы условия для размещения и транспортировки спортсменов и болельщиков.

 

Заканчивается подготовка фанатской зоны и больницы № 1. Еще 10 мероприятий по благоустройству территорий будут завершены в 2018 году, сообщает znak.

Напомним, что стадион «Екатеринбург Арена» первым введен в эксплуатацию к ЧМ-2018, а 17 марта на стадионе произошёл пожар.

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