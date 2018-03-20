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Новости Нижнего Тагила

Первенство по лыжным гонкам на призы Евгении Шаповаловой прошло в Нижнем Тагиле

20 марта 2018, 06:05Добавить новость
город,Нижний Тагил,Свердловская область,соревнования,спорт,лыжники,Аист,Шаповалова
Молодые лыжники Нижнего Тагила встретились на первенстве города по лыжным гонкам на призы члена сборной России Евгении Шаповаловой.

19 марта на горе Долгой прошли соревнования по скиатлону среди спортсменов 2002 и 2003 года рождения. Первое место среди девушек заняла Алина Фаттахова, воспитанница спортивной школы «Аист».

Среди юношей первое место занял гость из Качканара Артур Ибрагимов, тагильчанин Максим Елисеев занял второе место.

Как сообщает «Тагильский рабочий», турнир был посвящён Евгении Шаповаловой - члену сборной России, участнице Олимпийских Игр и чемпионатов мира.

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