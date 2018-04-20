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Новости Нижнего Тагила

Паралимпийцы из Свердловской области получили денежные сертификаты на 54 млн рублей

20 апреля 2018, 12:00Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,спорт,Михалина Лысова,Анна Миленина,паралимпиада,деньги,сертификаты,медали,чемпионки,Пхенчхан,награждение
Паралимпийские чемпионки Пхенчхана Анна Миленина и Михалина Лысова, а также их тренер 19 апреля получили сертификаты на общую сумму 54 млн рублей от правительства Свердловской области.

Сертификаты были выручены спортсменкам на личной встрече с губернатором Свердловской области.

На играх в Корее Урал представляли лишь 2 спортсменки: биатлонистки Анна Миленина из Краснотурьинска и Михалина Лысова из Нижнего Тагила. По количеству завоеванных медалей команда сборной России заняла вторую строчку, завоевав 24 медали, 11 из них завоевали свердловчанки. 


В Корее тагильчанка Михалина Лысова завоевала 2 золотых медали, 3 серебряных и 1 бронзовую, Анна Миленина - 2 золотые и 3 серебряные медали, пишут «Европейско-Азиатские новости».

20 марта в Кремле Анна Миленина и Михалина Лысова получили «Орден почёта». Награду вручил Владимир Путин.

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