Паралимпийцы из Свердловской области получили денежные сертификаты на 54 млн рублей

Паралимпийские чемпионки Пхенчхана Анна Миленина и Михалина Лысова, а также их тренер 19 апреля получили сертификаты на общую сумму 54 млн рублей от правительства Свердловской области.

Сертификаты были выручены спортсменкам на личной встрече с губернатором Свердловской области.



На играх в Корее Урал представляли лишь 2 спортсменки: биатлонистки Анна Миленина из Краснотурьинска и Михалина Лысова из Нижнего Тагила. По количеству завоеванных медалей команда сборной России заняла вторую строчку, завоевав 24 медали, 11 из них завоевали свердловчанки.



В Корее тагильчанка Михалина Лысова завоевала 2 золотых медали, 3 серебряных и 1 бронзовую, Анна Миленина - 2 золотые и 3 серебряные медали, пишут «Европейско-Азиатские новости».



20 марта в Кремле Анна Миленина и Михалина Лысова получили «Орден почёта». Награду вручил Владимир Путин.