Новости Нижнего Тагила

Новый школьный стадион на Вые был торжественно открыт для тагильчан (ФОТО)

20 октября 2017, 18:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле 20 октября прошло торжественное открытие нового стадиона для учащихся школ № 33 и 50 на Вые.

Напомним, новый стадион предназначен не только для занятий физкультурой - на нем будут проходить тренировки спортивных школ, также туда получат ограниченный доступ и местные жители.

На мероприятии открытия стадиона побывал глава города Сергей Носов. Он торжественно перерезал красную ленту, а помогли ему в этом старшеклассники, достигшие высоких результатов в спорте.

Развивайтесь, занимайтесь спортом, отдыхайте. Все спортивные успехи и достижения страны начинаются со школьного стадиона, стремления к здоровью и спорту, -- отметил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.


Также поздравить школьников приехали депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Погудин и начальник управления образования Игорь Юрлов. Школьники подготовили для гостей творческую программу, а также провели спортивные состязания на новом стадионе, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Напомним, новый стадион оборудован волейбольной и баскетбольной площадками, четырьмя беговыми дорожками и силовыми тренажерами. Сейчас это самый крупный спортивный объект в городе.

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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Фотоотчет: Открытие нового школьного стадиона школ №№ 50 и 33 в Нижнем Тагиле, 20.10.2017




 
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