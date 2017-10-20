Новый школьный стадион на Вые был торжественно открыт для тагильчан (ФОТО)

В Нижнем Тагиле 20 октября прошло торжественное открытие нового стадиона для учащихся школ № 33 и 50 на Вые.

Напомним, новый стадион предназначен не только для занятий физкультурой - на нем будут проходить тренировки спортивных школ, также туда получат ограниченный доступ и местные жители.





На мероприятии открытия стадиона побывал глава города Сергей Носов. Он торжественно перерезал красную ленту, а помогли ему в этом старшеклассники, достигшие высоких результатов в спорте.





Развивайтесь, занимайтесь спортом, отдыхайте. Все спортивные успехи и достижения страны начинаются со школьного стадиона, стремления к здоровью и спорту, -- отметил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.



Также поздравить школьников приехали депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Погудин и начальник управления образования Игорь Юрлов. Школьники подготовили для гостей творческую программу, а также провели спортивные состязания на новом стадионе, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.





Напомним, новый стадион оборудован волейбольной и баскетбольной площадками, четырьмя беговыми дорожками и силовыми тренажерами. Сейчас это самый крупный спортивный объект в городе.





Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила









