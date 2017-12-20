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Новости Нижнего Тагила

«Спутник» проиграл «Динамо» на тагильской арене - 2:5 (ФОТО)

20 декабря 2017, 09:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле 19 декабря состоялась домашняя игра хоккейного клуба «Спутник» с клубом «Динамо». Встреча завершилась не в пользу тагильчан.

Счёт ледового поединка – 2:5. Первая шайба в ворота «бобров» прилетела уже на третьей минуте встречи. К концу заключительного периода разрыв в очках был слишком велик, поэтому тагильчанам, несмотря на попытки, не удалось вырваться вперед.

Тренер Сергей Лопушанский на пресс-конференции отметил, что вратарь, вышедший на замену травмированному Максиму Аляпкину, со своей задачей не справился.

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Фото: группа ВК ХК «Спутник»

 

Следующая встреча пройдет на домашнем льду в Нижнем Тагиле с гостями из Рязани. Начало в 17:00.

 
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