«Спутник» проиграл «Динамо» на тагильской арене - 2:5 (ФОТО)

Счёт ледового поединка – 2:5. Первая шайба в ворота «бобров» прилетела уже на третьей минуте встречи. К концу заключительного периода разрыв в очках был слишком велик, поэтому тагильчанам, несмотря на попытки, не удалось вырваться вперед.



Тренер Сергей Лопушанский на пресс-конференции отметил, что вратарь, вышедший на замену травмированному Максиму Аляпкину, со своей задачей не справился.





Следующая встреча пройдет на домашнем льду в Нижнем Тагиле с гостями из Рязани. Начало в 17:00.