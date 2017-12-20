Свердловская область признана самым спортивным регионом России

Конкурс, учрежденный правительством страны, по замыслу создателей должен активизировать потенциал спортсменов, тренеров и всех, кто работает в спортивной сфере.





Регион-победитель получит награду за вклад в развитие отечественного спорта - 500 тысяч рублей.



В частности, во внимание попадают медали, завоёванные на престижных соревнованиях – таких, как Олимпийские и Паралимпийские игры. Кроме того, в зачёт пошли результаты Всероссийской спартакиады трудящихся и Спартакиады пенсионеров.





Также учитывались такие факторы, как подготовка спортивного резерва и проведение соревнований международного и всероссийского уровня, передает Znak.com.



Напомним, что в начале декабря в Нижнем Тагиле прошёл Кубок мира среди летающих лыжников, в котором приняли участие лучшие атлеты этого вида спорта.