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Новости Нижнего Тагила

Свердловская область признана самым спортивным регионом России

20 декабря 2017, 08:00Добавить новость
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Свердловская область признана самым спортивным регионом страны. Такой вывод был сделан по итогам всероссийского конкурса в области физкультуры и спорта. Торжественная церемония накануне прошла в государственном музее спорта в столице России.

Конкурс, учрежденный правительством страны, по замыслу создателей должен активизировать потенциал спортсменов, тренеров и всех, кто работает в спортивной сфере.

Регион-победитель получит награду за вклад в развитие отечественного спорта - 500 тысяч рублей.

В частности, во внимание попадают медали, завоёванные на престижных соревнованиях – таких, как Олимпийские и Паралимпийские игры. Кроме того, в зачёт пошли результаты Всероссийской спартакиады трудящихся и Спартакиады пенсионеров.

Также учитывались такие факторы, как подготовка спортивного резерва и проведение соревнований международного и всероссийского уровня, передает Znak.com.

Напомним, что в начале декабря в Нижнем Тагиле прошёл Кубок мира среди летающих лыжников, в котором приняли участие лучшие атлеты этого вида спорта.

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