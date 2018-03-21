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Новости Нижнего Тагила

16-летняя тагильчанка взяла «золото» на Первенстве России по пауэрлифтингу (ФОТО)

21 марта 2018, 08:30Добавить новость
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16-летняя тагильчанка Анна Возмилова завоевала золотую медаль на Первенстве России по классическому троеборью в пауэрлифтинге. Соревнования состоялись в Перми. Девушка выступала в категории «+84».

На первенстве девушка показала в сумме результат в 380 килограммов. Сюда вошли жим штанги в положении лёжа 70 кг, приседания 150 кг и становая тяга 160 кг.

Нередко тагильчанка слышит от родных и знакомых «Зачем тебе это, ты же девочка». Однако после первых результатов в Аню поверила мама. Сейчас юная тагильчанка является обладательницей десятка титулов: от областных до всероссийских наград с соревнований различной значимости. А в мае прошлого года Анна привезла бронзовую медаль с Чемпионата Европы по силовому троеборью, проходившему в Испании.

 

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Фото: личная страница Анны Возмиловой


Анна Возмилова занимается спортивной школе «Юность» уже два года. Наставник Анны  тренер Сергей Шекуров, победитель премии «Человек года-2014». Девушка призналась, что уже давно не обращает внимания на провокационные вопросы об её участии в данном виде спорта. Она лишь занимается своим любимым делом и идёт к своей цели.

Сейчас Анна Возмилова учится в пединституте. Девушка увлекается сноубордом и чтением, пишет ИА «Все Новости».

 
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