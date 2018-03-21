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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанка Михалина Лысова получила Орден почёта в Кремле (ВИДЕО)

21 марта 2018, 07:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,победа,Путин,Свердловская область,Михалина Лысова,орден,почетный знак
Тагильская спортсменка Михалина Лысова получила награду «Орден почёта». Торжественный приём проходил 20 марта в Москве, вручение провёл президент страны Владимир Путин.

Тагильчанка внесла весомый вклад в общий зачёт команды на Паралимпиаде-2018. Девушка поднималась на пьедестал шесть раз, дважды – на высшую ступень. Такой же результат Михалина показала четырьмя годами ранее на Паралимпиаде-2014 в Сочи.

Интересно, что о поездке в Южную Корею Михалина узнала в последний момент – за три дня до начала игр. Ранее тагильчанке запретили участвовал в Паралимпиаде.

Помимо Михалины орденом была награждена другая свердловская лыжница – Анна Миленина. На двоих девушки завоевали 11 медалей, четыре из которых – «золото», шесть – «серебро» и одна – «бронза». Это почти половина завоеванных медалей, всего их 24. Благодаря победам уральских спортсменок команда из 30 атлетов заняла вторую строку общекомандного рейтинга, расположившись после США и перед Канадой.

 

Видео: ТАСС/Ruptly

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