Тагильчанка Михалина Лысова получила Орден почёта в Кремле (ВИДЕО)

20 марта

Тагильчанка внесла весомый вклад в общий зачёт команды на Паралимпиаде-2018. Девушка поднималась на пьедестал шесть раз, дважды – на высшую ступень. Такой же результат Михалина показала четырьмя годами ранее на Паралимпиаде-2014 в Сочи.



Интересно, что о поездке в Южную Корею Михалина узнала в последний момент – за три дня до начала игр. Ранее тагильчанке запретили участвовал в Паралимпиаде.



Помимо Михалины орденом была награждена другая свердловская лыжница – Анна Миленина. На двоих девушки завоевали 11 медалей, четыре из которых – «золото», шесть – «серебро» и одна – «бронза». Это почти половина завоеванных медалей, всего их 24. Благодаря победам уральских спортсменок команда из 30 атлетов заняла вторую строку общекомандного рейтинга, расположившись после США и перед Канадой.

Видео: ТАСС/Ruptly